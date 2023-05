Gut ein Dutzend Radler starten in Sömmerda

Sömmerda. Entlang der Unstrut geht es am 14. Mai bei der geführten Radtour nach Bad Langensalza.

Bisher 13 Anmeldungen liegen für die Radtour mit Startpunkt Sömmerda zum Radwandertag entlang der Unstrut bis nach Bad Langensalza vor, zu dem der Verein Unstrutradweg am Sonntag aufruft. Die Fahrt am 14. Mai wird begleitet von Marcus Bals, Leiter des Bereiches Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt Sömmerda und Vorstand des Vereins Unstrutradweg, sowie Ingo Weidenkaff, Leiter der Geschäftsstelle des Tourismusverbands „Thüringer Becken“ in Sömmerda.

Wenn sich Kurzentschlossene zum Start am Sonntag um 9.30 Uhr vor dem Rathaus Sömmerda einfinden, dürfen sie natürlich auch noch mitradeln, sagt Marcus Bals. Der Verein gibt die zu bewältigende Strecke bis Bad Langensalza mit 40 Kilometer an.

Am Zielort wird Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) auf der Bühne am Neumarkt die Radfahrer begrüßen. In der Rosenstadt wird am 14. Mai das Grüne Innenstadtfest gefeiert. Der Radwegtag soll Lust auf die Erkundung weiterer Streckenabschnitte des Unstrutradwegs machen, der von der Quelle des Flusses in Kefferhausen bis zur Mündung bei Naumburg führt.