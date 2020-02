Gut geschätzt: Bis auf 200 Gramm genau

Der Heimatforscher Peter Georgi aus Greußen hatte am Sonntag in Weißensee über sein noch unfertiges Heimatbuch in Wort und Bild berichtet und erstmalig einige Exponate aus dem Umfeld der Helbe öffentlich präsentiert. Zu sehen waren zum Beispiel Süßwasserkalksteine und ein Stück einer Holzwasserleitung vom Österbach aus Rockensußra. Sie führte um 1781 das Quellwasser zum Schloss nach Ebeleben. Ähnliche Holzwasserleitungen finden sich in vielen Museen in der weiteren Umgebung. Als einmalig schätzt Georgi allerdings ein Eichenstück von der Schwarzburger Helbe, genauer vom „Kleinen Wehr“, ein. Das Holz wurde um 1710 als 146 Jahre alter Baum geschlagen. Der Baum stammt etwa aus dem Jahre 1564. Der Stamm, so Georgi, sei etwa von 1715 bis 2007, also 292 Jahre lang, im Wasser in der Schwarzburger Helbe verbaut gewesen. 2007 wurde er bei Umbauarbeiten dem Wasserbett entnommen. Beim Vortrag am Sonntag konnte, wer wollte, den besagten Stamm anheben und sein Gewicht schätzen. Zu erraten waren 56,6 Kilogramm als derzeitiges Gewicht. Wolfgang Schönfeld aus Weißensee hatte 56,4 kg geschätzt. Er bekommt nun von Peter Georgi im Sommer 2020 das bis dahin fertige und vom Autor signierte Heimatbuch als Schätzlohn geschenkt.