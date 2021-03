Guten Morgen: Eier kommen an den Baum

Guten Morgen: Ilona Stark über eine Tradition auf dem Sömmerdaer Markt

Es sollte von Anfang an nur ein Schmalprogramm werden. Doch einen kleinen Augenschmaus will die Stadtverwaltung Sömmerda den Passanten auf dem Obermarkt bieten. Am Ostereierbaum sollen wieder bemalte oder anderweitig gestaltete Eier hängen.

In Kindereinrichtungen der Stadt wurde dieser Tage deshalb zu Pinseln, Stiften und anderen Utensilien gegriffen. In der vergangenen Woche hat die Igelgruppe der Kindereinrichtung „Glückliche Zukunft“ ihre bunt gestalteten Ostereier bereits mit ihren Erzieherinnen ins Rathaus gebracht. Und im Fundus sind auch noch etliche verzierte Eier aus vergangenen Jahren.

Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) informierte die Stadträte darüber, dass die Linde Gründonnerstag geschmückt werde. Auf einen Besuch des Osterhasen müsse man coronabedingt natürlich verzichten. Etwas Süßes für die Kinder solle es kontaktfrei geben.

Nun ist Gründonnerstag ein Ruhetag. Doch der Baum wird auf alle Fälle geschmückt, hieß es gestern aus dem Rathaus. Der Hausmeister übernimmt diese Aufgabe am Mittwoch, bis Montag können noch Ostereier dafür abgegeben werden.

Und auf die Süßigkeiten, die der Handwerker- und Gewerbeverein und die Wohnungsgesellschaft WGS spendiert haben, müssen die Kinder auch nicht verzichten. Sie erhalten sie in den Kindergärten.