Guten Morgen: Ein Hoch auf Milcherzeuger

Den heutigen 1. Juni, da bin ich mir sicher, verbinden die meisten mit dem Internationalen Kindertag. Passend dazu wird heute im Kindergarten Pusteblume in Großneuhausen die neue Rollerbahn eingeweiht und gibt es im Schüler-Freizeit-Zentrum in Sömmerda heute von 10 bis 16 Uhr kleine Überraschungen beim Kindertag to go.

Doch der 1. Juni stellt auch ein weiteres Thema in den Mittelpunkt: Es ist der Weltmilchtag. Er wird einmal jährlich organisiert, um für den Konsum von Milch zu werben.

Zugegeben, frische Milch genieße ich üblicherweise nur im Kaffee. Kakao mag ich nicht und heiße Milch kann ich noch nicht mal mit Honig bei einer Erkältung genießen. Dafür begeistere ich mich für viele Milchprodukte. Joghurt, Quark und besonders Käse stehen sehr oft auf meinem Speiseplan. Und bevor jetzt jemand interveniert: Ich weiß, dass Quark eigentlich zum Käse gehört, gefühlt sind das für mich aber trotzdem zwei verschiedene Dinge.

Und so werde ich heute nicht nur an die Kinder denken, sondern zumindest bei der Tasse Kaffee zum Frühstück auch an die Milcherzeuger der Region. Fast 2500 Milchkühe weist das Thüringer Landesamt für Statistik für den Landkreis Sömmerda in seiner aktuellsten Statistik von November 2020 aus.