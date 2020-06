Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Kirchenbänke abzugeben

Die konnte Pfarrer Andreas Simon nicht stehen lassen. Die Rede ist von gut 40 Kirchenbänken, die auf eine neue Bestimmung warten. Sie stammen aus Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt aus Arnsberg im Kirchenkreis Soest. Die Kirchgemeinde erhielt aus der Erlöserkirche, die erst 1964 errichtet und schon 2017 wieder entwidmet wurde, eine Partizipalausstattung mit Altartisch, Leuchter, Taufbecken und Bronzekreuz. In der Rastenberger Kirche sind Altartisch und Leuchter zu sehen. Im Eingangsbereich stehen auch ein Teil der Bänke, massive Eschenbänke. Ein anderer Teil befinde sich noch auf dem Hänger der Rastenberger Spedition Finne-Trans, die beim Transport half. Eine Option für die Coudraykirche sind die Kirchenbänke nicht. In diese passen sie in ihrer Wuchtigkeit und vom Stil her gar nicht hinein. Auch die anderen Gotteshäuser im Pfarrbereich Rastenberg-Roldisleben sind mit Kirchenbänken ausgestattet. Andreas Simon könne sich gut vorstellen, dass andere Kirchgemeinden Bedarf haben. Auch für die Ausstattung einer Trauerhalle böten sie sich an. Gegen eine Spenden, die für die Restaurierung der Orgel genutzt wird, will Simon die Bänke abgeben. Sogar beim Transport will er helfen.

Interessenten können sich im Pfarramt in Rastenberg melden.