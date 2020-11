Guten Morgen: Mit den Augen lächeln lernen

Mit den guten Ratschlägen ist das so eine Sache. Manche will man erst gar nicht hören, andere sind schlicht überflüssig. Und dann gibt es noch solche, die eigentlich ganz nett sind, aber nicht in die Zeit passen. Neulich zum Beispiel sinnierte jemand im Radio darüber, dass ja jetzt Wochenende sei. So viel freie Zeit. So wenig Möglichkeiten, etwas Sinnvolles zu tun. Nix los. Leider. Aber, so der Trost, da gebe es ja noch jene, die nicht einmal Wochenende hätten. Die seien ja wohl noch bescheidener dran. Sein Tipp: „Schenken Sie denen, die arbeiten müssen, doch einfach – wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen – ein Lächeln! Sie kriegen dafür ganz bestimmt eins zurück!“ Klassische Win-win-Situation! Ein prima Stimmungsaufheller gegen den November-Blues.

Ich bemühe mich seither, beim Bäcker und an der Supermarktkasse mit den Augen zu lächeln. Anders geht es mit Mund-Nase-Schutz ja nicht. Ich muss wohl noch weiter üben. Es klappt jedenfalls nicht richtig. Oder der Radiomann hat da einen alten Text aus anderen Zeiten recycelt...