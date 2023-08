Guten Morgen, Sömmerda: Blick auf den Schulbeginn

Ilona Stark über Dinge, die in der letzten Woche der Ferien wichtig sind.

Die letzte Woche der Sommerferien hat begonnen. Im Landkreis geben Akteure noch einmal Vollgas bei der Feriengestaltung. Der Kreissportbund zum Beispiel hat ein schönes Ferienpaket geschnürt, und die Thepra bereitet Ferienkindern auf dem Campingplatz in Weißensee Stunden voller Spaß und Abenteuer. Das Schüler-Freizeit-Zentrum Sömmerda bietet diese Woche verschiedene Schnupperkurse an.

Den Blick auf die Schulzeit gerichtet haben insbesondere schon die Familien der Erstklässler. Bücher und andere Utensilien sind gekauft, die Zuckertüten liegen bereit und für die Einschulung ist vieles vorbereitet.

Höchste Zeit ist es jetzt auch, an den sicheren Schulweg für die ABC-Schützen zu denken. Die Kreisverkehrswacht hat vorige Woche die Gemeinden an die Banner erinnert, die Autofahrer um erhöhte Aufmerksamkeit bitten. In Sömmerda sind die ersten Spruchbänder schon aufgehängt. Sieben neue Banner kann die Verkehrswacht in diesem Jahr ausgeben. In Leubingen soll eines platziert werden, in Wundersleben sogar zwei. An den Familien liegt es, den Schulweg mit den Kindern auch zu üben.