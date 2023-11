Guten Morgen, Sömmerda: Der Neue aus Berlin

David Müller über den ersten Tag in der thüringischen Kreisstadt.

Zugegeben, ganz neu bin ich nicht. Vor drei Jahren zog es mich berufsbedingt aus der Bundeshauptstadt nach Erfurt. Von vielen aus meinem Umfeld kam damals die Frage, wieso man freiwillig diesen Schritt geht. Ein neues Bundesland, eine neue Kultur – und der komplette Gegensatz von Berlin. Und nun ist es für die nächsten Monate Sömmerda, noch ein bisschen kleiner und ländlicher. Ein Ort, der auf der Anzeigetafel des Erfurter Hauptbahnhofes zwischen Hamburg, München und Zürich glatt untergeht. Aber deswegen schlechter? Auf keinen Fall!

Den Thüringer Dialekt verstehe ich mittlerweile ganz gut. Und so sehr ich das Großstadtleben schätze, ist es gut und wichtig, seinen eigenen Horizont zu erweitern, sich aus der Anonymität herauszubewegen und auch einige Selbstverständlichkeiten und Vorurteile über Bord zu werfen.

Der Start verlief nicht so reibungslos. Direkt am ersten Tag kam ich zu spät. Schuld war die Deutsche Bahn. Zumindest eine Sache, wo sich Groß- und Kreisstadt nicht unterscheiden. So blieb auf meinem Weg zur Redaktion nur sporadisch Zeit für einen Blick nach rechts und links. Glücklicherweise wird sich das ändern.