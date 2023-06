Guten Morgen, Sömmerda: Die Gesellschaft verkümmert

Tobias Leiser über das Verhalten auf Zugfahrten.

„So ist es“, pflichtete mir am Dienstagmorgen ein Mann bei, als ich im Zug mal wieder meinen Unmut lautstark kundtat. In allen Abteilen suchten Menschen nach Sitzplätzen, dabei war der Zug nicht voll. Das Problem war – wie so oft in öffentlichen Verkehrsmitteln -, dass Personen die Sitze als Ablagen für ihre Taschen nutzten. Eigentlich nicht weiter schlimm, würden die Leute auch Augen für ihre Mitmenschen haben.

Porträt, Kommentar Foto: Malte Hahs

Als ich nun erwartungsvoll neben einem „besetzten“ Platz wartete, platzte mir der Kragen, und ich brüllte durch den Zug, dass es der Anstand gebiete, Taschen von Sitzen zu entfernen, wenn andere Fahrgäste nach Plätzen suchten. Da meldete sich dann der Mann zwei Reihen hinter mir zu Wort.

Am Sömmerdaer Bahnhof kamen wir kurz ins Gespräch. Ich sagte ihm, dass unsere Gesellschaft langsam degeneriere und regte mich weiter auf. Manche halten das vielleicht für übertrieben, aber ich glaube, bei asozialem Verhalten muss man den Mund aufmachen. Zumindest schien mich der Mann zu verstehen.