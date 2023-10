Guten Morgen, Sömmerda: Ein Abschied auf Zeit

Praktikantin Sophia Klefisch tauscht nur ungern Redaktion gegen Masterarbeit ein.

Ich mag meine Wohnung. Wirklich. Wenn man mich fragt, ob ich lieber den ganzen Tag unterwegs sein oder entspannt mit einem Buch auf dem Sofa sitzen möchte, fällt meine Wahl meist auf das Sofa. Zukunftsängste und Verpflichtungen sorgen schon für genug Stress. Manchmal brauche ich Zeit für mich, um neue Energie zu tanken. Musste da unbedingt noch ein Praktikum sein?

Aber vier Wochen würden irgendwie machbar sein, so dachte ich an meinem ersten Tag in Sömmerda. Machbar waren sie, und vor allem viel zu schnell vorbei. Statt den frühen Feierabend auf dem Sofa zu genießen, bin ich lieber möglichst lange in der Redaktion geblieben. Bei so einem herzlichen Kollegium fällt das leicht, und der Abschied dafür umso schwerer. Eine Kollegin ist bereits zu wöchentlichen Abendessen verpflichtet worden, um mir alle Neuigkeiten zu erzählen.

Für mich geht es nun an die Masterarbeit, an den eigenen Schreibtisch. Ob ich da genau so viel Motivation zum Arbeiten finden werde wie im Büro? Falls nicht, packe ich den Laptop ein und komme zurück nach Sömmerda.