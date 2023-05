Guten Morgen, Sömmerda: Ein Hoch auf den Spargel

Ilona Stark liebt das Edelgemüse aus der Region.

Das bevorstehende lange Wochenende wird wettermäßig durchwachsen werden. Bedeckter Himmel und teilweise Regen trüben den Start in den Wonnemonat. Wer Wärme sucht, kann zu einem der zahlreichen Traditionsfeuer gehen, und auch sonst gibt es im Landkreis von der Vogelstimmenwanderung im Alperstedter Ried über das Nödaer Entenrennen bis zum Tag der offenen Tür bei der Sömmerdaer Feuerwehr und dem Schlossberglauf in Beichlingen allerlei zu erleben.

Kulinarisch bietet sich für dieses Wochenende ein Spargelgericht an. Ich bin da Lokalpatriot und freue mich, dass das Edelgemüse in der Region endlich gestochen wird. Meine Familie drängte mich schon vor zwei Wochen mit der Frage, wann es die köstlichen Stangen denn auf dem Teller gebe. Ob als Cremesuppe, mit deftigem Fleisch oder als Spargel-Cordon-bleu, wie der Kindelbrücker Fruba-Chef Alexander Plamper die Ernte aus seinem Unternehmen am liebsten mag – Rezepte gibt es viele. Und seit diesem Jahr sogar einen Tag des deutschen Spargels, den die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer als Premiere am 5. Mai feiern will.