Guten Morgen, Sömmerda: Fünf Filme zur Wahl

Ilona Stark über die Abstimmung für das Sommerkino.

Stellt euch vor, es ist Kino in Sömmerda und ihr dürft bestimmen, welcher Film gezeigt wird. So dachte es sich in diesem Jahr das Kinder- und Jugendparlament (KJP) der Stadt Sömmerda, das für den 7. Juli das traditionelle Familiensommerkino im Stadtpark vorbereitet. Zugleich wird an diesem Tag das zehnjährige Bestehen des Gremiums gefeiert.

Zwei Filme werden beim Sommerkino gezeigt. Der Kinderfilm am Nachmittag steht schon fest: „Hui Buh und das Hexenschloss“. Für den Streifen am Abend aber läuft noch bis Freitag die Abstimmung. Zur Auswahl stehen „Blind Side“, „Ocean’s 8“, „Ready Player One“, „Hangover“ und „A Star Is Born“.

Das Voting zum Film läuft bis zum 26. Mai über verschiedene Kanäle. Eine Abstimmung hat bereits am Stand des KJP zum Europafest am 13. Mai in Sömmerda stattgefunden, eine weitere am gestrigen Montag über den Instagram-Account der Stadtverwaltung. Aktuell läuft die Wertung noch online unter soemmerda.de. Alle Ergebnisse werden dann zusammengerechnet.

Ich bin gespannt, welcher Streifen am 7. Juli im Stadtpark über die Leinwand flimmert.