Guten Morgen, Sömmerda: Gute Aussichten

Ilona Stark über Schulbauprojekte in der Ferienzeit.

Wettertechnisch war der Start in die Sommerferien für die mehr als 6500 Schülerinnen und Schüler im Landkreis Sömmerda auf jeden Fall grandios. In der Wetterstation in Olbersleben kletterte das Thermometer am Sonntag sogar auf 35 Grad Celsius. Bestes Freibad-Wetter also für die Ferienkinder.

In den Schulgebäuden wird die unterrichtsfreie Zeit traditionell dafür genutzt, um Bauprojekte voranzubringen. In diesem Jahr ist die Liste außergewöhnlich kurz, nur drei Vorhaben hat das Landratsamt aufgeführt.

Der Schwerpunkt liegt auf der Regelschule Kölleda, wo eine Einfeldsporthalle neu gebaut und das Hauptgebäude saniert wird. Im kommenden Frühjahr soll die Turnhalle fertig sein, die Fenster und Fassade an der Schulhofseite des Hauses schon im Herbst 2023.

An der Regelschule Buttstädt, wo in den vergangenen Jahren bereits ordentlich investiert wurde, steht noch der Austausch der Treppengeländer im Hauptgebäude an. Neugebaut werden sollen zudem die drei Treppenanlagen zum Schulhof der Einsteinschule Sömmerda.

Schüler und Lehrer wird der Baufortschritt sicher freuen, wenn sie im August wiederkommen.