Guten Morgen Sömmerda: Kulturelles Schlupfloch

Der Teil-Lockdown, der sich fast wie ein kompletter anfühlt, greift. Ein Zettel am Kurt-Neubert-Sportpark verweigert den Zutritt, noch ehe man das Schild, das eigentlich immer das Betreten des Rasens untersagt, erreicht. Im Flur des Funktionskomplexes in der Fichtestraße verkündet ein Aushang, dass alle Tanzkurse entfallen. „Wir haben Berufsverbot“ begründet die Tanzschule Opal die Untätigkeit. Es ist schwer nachzuvollziehen, wer warum was noch darf und wer nicht. Die Maßnahmen zum Infektionsschutz treffen Gastronomie, Unterhaltung, Kultur, Sport. „Bei einigen geht es darum, dass sie Dinge, die sie mit Herzblut seit Jahren im Ehrenamt ausüben, nicht mehr tun können. Für andere geht es um mehr. Um viel Geld, das sie investiert haben, um ihr Lebenswerk, um die Existenz“, sagt zum Beispiel Sven Lochmann vom Kreissportbund Sömmerda.

In den letzten Tagen und Wochen glich es einem Wettlauf. Manche Veranstaltung wurde, gerade noch zur Ankündigung vorbereitet, postwendend abgesagt.

Jetzt traf das die letzten Termine der Kreiskulturwochen.

Zum letzten Schlupfloch gerät da die Zuordnung von Galerien zum Einzelhandel. Warum sollen nur Möbel- und Baumärkte Bilder handeln dürfen? Die Sömmerdaer Galerie „Silo“ hat am Donnerstag ab 17 Uhr zusätzlich geöffnet.