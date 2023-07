Guten Morgen, Sömmerda: Neugierig auf Neues

Madeleine Sophie Riemann über ihr kürzlich begonnenes Praktikum in der Lokalredaktion Sömmerda.

Kaffee wird gekocht, die Computer angeschaltet und Termine per Telefon vereinbart: ein typischer Morgen in einer Redaktion. An jedem Arbeitsplatz gibt es zwei Bildschirme. So wird den Journalisten ermöglicht, gleichzeitig zu recherchieren und ihre eigenen Texte zu schreiben. Ich bin zum ersten Mal Teil dieses Geschehens. Mein Name ist Madeleine Sophie Riemann, ich bin 19 Jahre alt und da ich meine Zukunft im Journalismus sehe, absolviere ich von Mitte Juli bis Mitte August ein Praktikum in der Lokalredaktion Sömmerda.

Der Vorteil an einer kleinen Redaktion ist, dass man von Anfang an eingebunden wird. So darf ich schon am zweiten Tag meinen ersten Artikel verfassen. Die Angst, dass das Bedienen des Kopierers meine einzige Aufgabe wird, ist schnell verflogen. Direkt fühle ich mich wohl und die Vorstellung meines Traumberufes festigt sich.

Mit Sicherheit werde ich während der kommenden Wochen die Möglichkeit haben, vielfältige Themen zu bearbeiten. Sollten Sie gute Themenideen haben, dann schicken Sie diese gern an Madeleine.Riemann@funkemedien.de.