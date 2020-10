Dass ein Pfarrer ausführlich mit Menschen spricht, gehört zu seinem Alltag. Manchmal übersteigt die Dauer und Intensität der Gespräche aber das normale Maß.

Das hat Pfarrer Jens Bechtloff bei dem Biografie-Projekt bemerkt, das er mit dem Evangelischen Seniorenbüro Frömmstedt initiiert hat. Ältere Menschen aus verschiedenen Dörfern des nördlichen Landkreises werden dabei interviewt, nach den Erfahrungen ihres Lebens befragt und das Ganze dann in Papierform gebracht. Ein kleines Büchlein soll entstehen, wünscht sich Pfarrer Bechtloff.

Eines aber habe er unterschätzt. Der Aufwand sei deutlich größer als erwartet und das Projekt ziehe sich auch corona-bedingt hin. Dabei sei es ihm doch besonders wichtig, dass die Älteren eine Wertschätzung erfahren, dass sie sich nicht als wertlos oder als Last empfinden.

Im kommenden Jahr plant das Evangelische Seniorenbüro deshalb auch ein weiteres Projekt, wofür das Konzept gerade erarbeitet werde. Beteiligen wolle man sich im Bereich Kindelbrück und Weißensee an dem Modell-Projekt „AgaThe“ (Alle gesund altern – Thüringer Initiative gegen Einsamkeit). Dabei sollen ältere Menschen angesprochen und unterstützt werden. Gegen die Vereinsamung. In Corona-Zeiten, in denen es noch weniger Kontakte als sonst gibt, ist das sicherlich wichtiger denn je.