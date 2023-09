Guten Morgen, Sömmerda: Spinnfäden und Sonnenstunden

Ilona Stark über die untrüglichen Zeichen des Herbstes.

Spätestens seit dem Wochenende kann ich es nicht mehr ignorieren: Der Sommer liegt definitiv in seinen letzten Zügen, der Herbst ist da. Auch wenn die Temperaturen zu Wochenbeginn noch mal stiegen und in den nächsten Tagen weiter in die Höhe klettern sollen – die Nächte sind schon ziemlich frisch. Eine Jacke gehört inzwischen wieder zum täglichen Standard.

Auch sonst sind die Zeichen untrüglich. Feine Spinnfäden ziehen sich nicht nur über manche Sträucher und Bäume, sondern hängen silberglänzend auch in der Luft – typisch Altweibersommer. Die letzten Felder werden abgeerntet. Die Sonnenblumen, gerade noch in schönster Blüte, welken dahin.

Nach dem meteorologischen Herbstbeginn am 1. September erfolgte am Samstag auch offiziell der kalendarische. Um 8.50 Uhr stand die Sonne exakt senkrecht über dem Äquator, Tag und Nacht waren am 23. September gleich lang. Das heißt auch, ab sofort ist es länger dunkel als hell.

Dennoch gibt es noch schöne Sonnenstunden, die wir genießen können. Und die Kinder freuen sich: In einer Woche sind in Thüringen schon Herbstferien.