Guten Morgen, Sömmerda: Vorsicht ist geboten

Ilona Stark über die vielen Felder, die derzeit im Landkreis Sömmerda in Brand geraten.

Wäre ich von Beruf Landwirt, würde ich in diesen Tagen wohl kaum noch schlafen können. Nicht in erster Linie, weil die Erntezeit besonders arbeitsreich ist, sondern vor allem mit Blick auf die zahlreichen Flächenbrände in der Region.

Mehrmals hat es in den vergangenen anderthalb Wochen auf Feldern im Landkreis Sömmerda gebrannt, zuletzt am Donnerstag am Radweg zwischen Sömmerda und Frohndorf und am Abend zuvor zwischen Eckstedt und Udestedt.

Gleich in der Nachbarschaft, im Erfurter Ortsteil Mittelhausen, verursachte der Brand einer etwa 40 Hektar großen Feldfläche am Donnerstagabend einen Schaden von rund 50.000 Euro. In diesem Fall sollen inzwischen Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet worden sein.

Oft handelt es sich um Selbstentzündungen in der großen Hitze. Zumeist ist der Einsatz von vielen Feuerwehrleuten und Landwirten bei der Brandbekämpfung notwendig. Sobald Technik vom Feuer erfasst wird, ist der Schaden enorm.

Wir alle sollten jetzt im Freien besonders achtsam sein. Eine weggeworfene Zigarette oder andere Sorglosigkeit kann folgenschwer sein.