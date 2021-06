Guten Morgen: Tschüss, gelbes Heftchen

Patrick Weisheit gibts Tipps für den digitalen Impfpass.

Nach der Maskenausgabe beginnt nun der nächste große Ansturm auf die Apotheken. Viele Apotheken stellen seit Montag den digitalen Impfpass aus. Um diesen zu erhalten, benötigt man den gelben Impfausweis in dem beide Impfungen vermerkt sind. Außerdem benötigt man ein Smartphone auf dem eine App installiert ist, die das digitale Zertifikat speichern kann. Außerdem muss ein amtlicher Lichtbildausweis vorgelegt werden.

Damit der Nachweis auf dem Smartphone sicher hinterlegt werden kann, wird ein Barcode erstellt, den die Geimpften mit einer App abscannen können. Dafür gibt es verschiedene Apps. Zum einen die Corona Warn-App, aber auch die Cov-Pass-App vom Robert-Koch-Institut und die privat finanzierte Luca-App. Für die Geimpften ist die Ausstellung des Impfnachweises kostenlos. Den Weg zur Apotheke müssen nun die Menschen gehen, die sich beim Hausarzt oder Betriebsarzt impfen ließen und nun nachträglich den digitalen Nachweis haben möchten.

Übrigens: Wer sich in einem Impfzentrum hat impfen lassen, kann sich den Weg zur Apotheke sparen. All jene bekommen nämlich in den nächsten Tagen den für den digitalen Impfnachweis erforderlichen QR-Code laut Bundesgesundheitsministerium per Post nach Hause geschickt.