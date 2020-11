Guthmannshausen: Gedenken an die Opfer von Gewalt und Krieg

Aktualisiert: 15.11.2020, 17:00

Guthmannshausen. Der Landkreis hat seine zentrale Gedenkfeier am Volkstrauertag in Guthmannshausen ausgerichtet. Stilles Gedenken am Kriegerdenkmal mitten im Ort.