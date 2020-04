Gutscheinaktion verlängert

Thüringen lässt die geschlossenen Läden diese Woche noch nicht öffnen. „Und also läuft auch unsere Gutscheinaktion weiter“, sagt der Sömmerdaer Optiker Thomas Hollenbach. Bei ihm können Kunden durch den Erwerb von Laden-gebundenen Gutscheinen die Einzelhändler ihrer Wahl unterstützen. „Das ist erstaunlich gut gelaufen – und überraschenderweise nach Ostern noch besser als davor“, sagt Hollenbach. Die Mehrzahl der Käufer sei ganz bewusst gekommen und habe die Gutscheine nicht als Geschenk, sondern für sich und als Geste der Verbundenheit zu ihrem Lieblingsladen gekauft. Ganz hoch im Kurs hätten die geldwerten Berechtigungsscheine für Besuche beim Frisör oder Kosmetik-“Anrechte“ gestanden, so Thomas Hollenbach. Die Nachfrage sei aber durchgängig gut gewesen. „Ich bin mal gespannt, was für eine Gesamtsumme am Ende zusammengekommen sein wird“, ist Hollenbach auch etwas neugierig.