Handschellen klicken – Frau bei Unfall verletzt – Verfassungsfeindliche Schmierereien

Für einen 63-Jährigen klickten am Donnerstagvormittag in Weißensee die Handschellen. Nach Polizeiangaben war nach dem Mann gefahndet worden, da gegen ihn ein offener Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Eine Fahndungseinheit der Erfurter Kriminalpolizei fasste den 63-Jährigen schließlich in Weißensee. Da er die geforderte Geldstrafe von mehr als 5000 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in ein Gefängnis gebracht, wo er nun eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten absitzen muss.

Autofahrerin verletzt

Auf der B86 ist am Donnerstagvormittag eine 62-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 61-jährige Autofahrerin zwischen Weißensee und Straußfurt einen vor ihr fahrenden Pkw überholen. In dem Moment bog aber die 62-jährige Fahrerin des Audis nach links ab. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei zog sich die Audi-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Hakenkreuze in Kölleda

Unbekannte haben in Kölleda mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatten diese in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag mit schwarzer und gelber Farbe an Gebäude auf dem Markt, dem Roßplatz und in der Weimarischen Straße Hakenkreuze und Schriftzüge gesprüht. Wer für die Schmierereien verantwortlich ist, sei noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

