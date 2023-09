Handschellen klicken gleich mehrfach: Betrügerin aus Sömmerda landet hinter Gitter

Landkreis. Im Landkreis hatte die Polizei einiges zu tun. Eine Betrügerin aus Sömmerda landete hinter Gitter.

In Erfurt und im Landkreis Sömmerda vollstreckte die Polizei am Donnerstag Haftbefehle. Einen 44-jährigen Mann aus Erfurt, gegen den zwei Haftbefehle wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlagen, nahmen Fahnder in der Mittagszeit fest. Einem Gefängnisaufenthalt entging der 44-Jährige aber, da sein Arbeitgeber die geforderte Strafe von mehr als 3000 Euro zahlte.

In Straußfurt klickten am Nachmittag für einen 32-Jährigen die Handschellen. Wegen versuchter Strafvereitelung lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Die Geldstrafe von 1800 Euro brachte er nicht auf. Er muss für 120 Tage in ein Gefängnis.

Auch für eine 36-Jährige aus Sömmerda endete der Tag in einer Gefängniszelle. Fahnder der Kripo Erfurt hatten die Frau aufgesucht, weil gegen sie ein Haftbefehl wegen Betrugs vorlag. Ihr steht ein einjähriger Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt bevor.

Ein überraschendes Ende nahm zudem der Besuch eines Mannes auf einer Polizeidienststelle in Erfurt. Er hatte am Abend dort einen gefundenen Autoschlüssel abgegeben. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 300 Euro, konnte er die Dienststelle als freier Mann wieder verlassen.

Auch für zwei Diebe endete der Tag anders als gedacht. Die zwei Männer betraten am Donnerstagabend einen Supermarkt in Sömmerda und füllten sich heimlich die Taschen. Ein Ladendetektiv stellte einen der Diebe. Sein Komplize bemerkte das, legte seine Beute zurück und verließ das Geschäft. Als der gefasste Täter in ein Büro gebracht werden sollte, versuchte er, mit der Beute zu flüchten und schubste den Mitarbeiter des Marktes. In seinen Taschen tauchten nicht nur gestohlene Lebensmittel für etwa 20 Euro auf, sondern auch eine Marihuanablüte. Beamte nahmen den polizeibekannten 27-Jährigen vorläufig fest.