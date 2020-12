Happy End für Hündin Mina in Sömmerda steht noch aus

Mina ist eine Cocker-Spaniel-Hündin und etwa fünf Jahre alt. Aber Mina ist ein ganz besonderer Hund, weil sie eines der größten Sorgenkinder des Tierheims Sömmerda Weißenburg ist.

Sie kam als Fundtier ins Tierheim, war sehr gepflegt und hat sicherlich ein Zuhause verloren, in dem sie anfangs noch willkommen war und zur Familie gehörte. Mina hat ein extremes Trennungstrauma: allein sein geht bei ihr überhaupt nicht, nicht einmal in Gesellschaft eines anderem Hundes.

Mina will IMMER bei ihren Menschen sein. Sie kommt also nur für ein Zuhause infrage, indem ständig jemand anwesend ist oder das Alleinsein auf ein Minimum reduziert ist. Sie ist kein Streuner, sie hält sich immer in Menschennähe auf. Ihre ganz besondere Leidenschaft ist Wasser. Ob Sommer oder Winter, sie geht täglich mindestens zweimal baden.

Wer sich für Mina entscheidet, bekommt einen sehr treuen, anhänglichen und gutmütigen Hund, der nur eins verlangt - viel Verständnis für sie. Interessenten melden sich bitte unter Tel.: 0171 / 6408 570.