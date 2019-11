Aus Holland fanden jetzt 17 Bäume ihren Weg nach Hardisleben. Gepflanzt wurden sie am Samstag auf freien Flächen auf dem Friedhof. Günter Kaufmann und Detlef Mlinarzik, Kaufmanns Nachfolger als Gemeindearbeiter, führten das Transportkommando für die letzten Meter an. Der NL-Tieflader war für die Zuwegung zum Friedhof zu groß. Noch unmittelbar vorm Einpflanzen, die Löcher waren vorgegraben, konnte Ortschaftsbürgermeister und Gemeindekirchenratschef Hans-Jürgen Bauer weitere Gelder von Baumpaten einsammeln. „So langsam sind sie alle weg“, sagte er, wollte sich aber nicht auf eine Zahl festlegen lassen. Zwischen 150 und 160 Euro kostet die Patenschaft. Gepflanzt wurden zwei Winterlinden und dazu noch Spitzahorne und Schnurbäume. „Wir haben uns in der Auswahl von den Fachleuten Horst Bismark und Johannes Backhaus-Barnett beraten lassen“, sagt Bauer. Bismark ist sein ehemaliger Biologielehrer, Backhaus-Barnett Landschaftsarchitekt. Pfarrerin Evelyn Franke lobte: „Eine tolle Aktion.“