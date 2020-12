Hardisleben: Silvesterkarpfen als essbarer Glücksbringer

Der Spiegelkarpfen ein wichtiger Zweig in Helmut Langes Aquakultur.

Obwohl in vielen europäischen Gegenden der Karpfen bereits am Heiligabend verspeist wird, erfreut sich hierzulande der bekannte Fisch in vielen Familien erst zum Jahreswechsel großer Beliebtheit. Da wird der Speisefisch traditionell als Silvesterkarpfen serviert.

Neben der Forellenproduktion ist der Spiegelkarpfen ein wichtiger Zweig in Helmut Langes (Foto) Aquakultur. Der Fischwirtschaftsmeister züchtet seit 1950 in zweiter Generation mit seiner Familie in den Gewässern bei Hardisleben. Seine 13 Fischteiche im „Tiefen Tal“ nehmen eine Fläche von fünf Hektar ein und beherbergen Forellen und Spiegelkarpfen.

Einem Aberglauben zufolge soll der Verzehr des Silvestergerichts wie auch eine Schuppe des Karpfens, die im Portemonnaie neben den Münzen deponiert wird, Reichtum und Glück im Neuen Jahr bescheren.