Harte Zeiten

Annett Kletzke hat sich für die Fastenzeit einer Herausforderung gestellt.

Das kann ja heiter werden. Damit meine ich nicht das Wetter, vielmehr geht es mir um die nächsten sechs Wochen. Genau, ich spreche von der Fastenzeit. Sie hat mit dem Aschermittwoch begonnen und endet am 8. April. Heiter? Weil ich mir auferlegt habe, auf Zucker zu verzichten.

Wer mich kennt, weiß, dass das eine echte Herausforderung für mich wird. Auf Gummibärchen und Schokolade kann ich ohne Probleme verzichten. Ein Stück Kuchen am Nachmittag gönne ich mir doch ganz gern, zumal eine Zuckerzufuhr wahre Wunder bewirken kann. Vieles geht schneller von der Hand, selbst Denkblockaden lösen sich.

Heiter meine ich aber auch, weil mein Mann auch fasten will. Er will wie im Christentum die nächsten sechs Wochen auf Fleisch verzichten. Zwar vertilgen wir keine riesigen Fleischberge, aber am Wochenende werden immer Rouladen, Schweinebraten oder Schnitzel aufgetischt. Sechs Woche ohne Fleisch, da sind Stimmungsschwankungen vorprogrammiert.

Im Sommer wäre er sicher nicht auf so eine Idee gekommen. Auf Bratwurst, Brätel und Co. kann er nicht verzichten. Ich auch nicht.