Heimatverein in Kannawurf hält Türen offen

Kannawurf. Die Vereine in Kannawurf und Leubingen sind am Denkmaltag mit Bewirtung in ihren Museen dabei.

Am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, möchten auch die Mitglieder des Kannawurfer Heimatvereins Besucher in ihrem Museum im Schlosshof empfangen. In den ehemaligen Stallungen ist seit gut 30 Jahren eine Ausstellung von historischen Arbeitsgeräten aus Handwerk und Landwirtschaft eingerichtet. Gute Stuben, ein Frisörgeschäft, Kinder- oder Schlafzimmer von anno dazumal sind ebenso zu bestaunen. Von 10.30 bis 17 Uhr gibt es im Vereinsdomizil zudem selbst gebackenen Kuchen und Kaffee.

Auch in Leubingen hält am 11. September der Heimatverein die Türen seiner Heimatstube von 10 bis 17 Uhr offen. Die Heimatfreunde bieten ebenfalls Hausfrauen-Kuchen, Kaffee, Getränke sowie Kürbissuppe an.