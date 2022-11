Heimlich genascht

Ina Renke freut sich schon auf den Sömmerdaer Schittchenmarkt.

Seit Wochenbeginn künden zwei Werbebanner vom Sömmerdaer Weihnachtsmarkt. Am Wenigensömmerschen Tor und an der Innenstadt-Einfahrt nahe des Erfurter Tores wird auf den Zeitraum vom 1. bis 4. Dezember hingewiesen. Der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus steht und der Weihnachtsschmuck in der Einkaufsmeile ist angebracht.

Dabei geht es mir wie dem verehrten Kollegen Christoph Vogel, der gestern an dieser Stelle zu Wort kam. In den vergangenen, spätsommerlichen Wochen wäre ich nie auf die Idee gekommen, Dominosteine, Schokoherzen oder dergleichen zu kaufen, geschweige denn zu naschen. Mit dem einsetzenden Temperatursturz nahmen jedoch die Gelüste zu. Ich griff in der Kaufhalle nunmehr zu Lebkuchen.

Ein paar Tage lagen sie unbeachtet da, am Montagnachmittag war es dann soweit. Zum Nachmittagskaffee musste es ein weihnachtliches Gebäck sein, immerhin war am Vormittag der Weihnachtsbaum in der Stadt aufgestellt worden. Und schmackhafter Thüringer Stollen wird zum Schittchenmarkt am 4. Dezember verkostet und gekauft. So will es das (Familien-)Gesetz.