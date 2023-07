Heiß, Eisspray und Wassergau

Was tun und was nicht an heißen Tagen?

Diese Hitze! Am Nebentisch im Festzelt werden trotzdem Grundsatzdiskussionen geführt. Geht Streuselkuchen im Sommer? Was tun gegen Maden in den Kirschen? Sind es dieses Jahr besonders viele? Lieber Kaltes trinken oder Heißes? Was schwitzt sich schneller wieder aus? Ich kriege die Fragen mit, aber die Antworten nicht. Es ist einfach zu heiß. Das gilt auch für die Tomatensoße zu den Nudeln.

Neidvoll registriere ich die Vorteile der Dienstkleidung von Prinzessinnen: Die einen haben einen Fächer für obenrum, aber alle können sich auch ersatzweise mit ihren Rauscheroben hüftabwärts Luft zuwedeln. Manche tun es. Andere haben sogar kühlendes Spray in ihren Handtaschen. Das könnte ein Trend werden! So etwas kannte ich bisher nur als Allheilmittel aus dem Erste-Hilfe-Koffer meines Dorffußballvereins. Egal was ist, erstmal vereisen.

Als absolutes Hitze-No-go erlebe ich zum guten Schluss das Zurücklassen von Wasserflaschen im Kofferraum des sich immer mehr aufheizenden Autos. Die Plasteflasche verformt sich sogar, die heiße Plörre schmeckt nicht und verschafft auch keine Linderung. Ich wechsle ins Homeoffice.