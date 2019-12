Landkreis. Ihre Gartenfreunde wissen, was sie an Helga Wochnik haben – und sagen es weiter.

Helga Wochnik: Ihr Stück vom Glück

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement zeichnete Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard aus. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Helga Wochnik (Kleingartenverein Erfurter Höhe Sömmerda).

„Laßt uns unser Glück besorgen, in den Garten gehen und arbeiten“. Diese Worte Voltaires hat sich Helga Wochnik zu eigen gemacht. Ihr Garten bedeutet für sie ein kleines Stück vom Glück. Doch sie achtet nicht nur darauf, dass in ihrer Parzelle alles gut wächst. Seit nunmehr 37 Jahren arbeitet sie im Vorstand des Kleingartenvereins „Erfurter Höhe“ Sömmerda mit, damit dieser gut gedeiht. Durch ihr besonnenes, ausgeglichenes, aber gleichsam präzises und zuverlässiges Wesen ist sie die perfekte Frau für die Finanzen. Als Schatzmeisterin überwacht sie die Ausgaben und Einnahmen, erstellt die jährlichen Abrechnungen für Pacht, Strom und Mitgliedsbeiträge. Die Säumigen erinnert sie bestimmt, aber freundlich an das Zahlen der Außenstände. Der Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Thüringen der Gartenfreunde, Dr. Preuß, sagte einmal: „Einen Kleingartenverein zu führen, ist wie eine Firma zu leiten“. Dass kann der Vorstand der „Erfurter Höhe“ nur bestätigen und ist froh, eine so engagierte und hingebungsvolle Frau wie Helga Wochnik in seiner Geschäftsführung zu haben. red