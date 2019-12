Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Helmut Kremmling: Mit Freude an der Bewegung

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement hat Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Helmut Kremmling (SV Nordic Walking Kindelbrück).

„Fit und gesund, mit Nordic Walking geht’s rund“ das ist das Motto von Helmut Kremmling und diese Überzeugung gibt er als Übungsleiter seit 10 Jahren an die Gruppen des SV Nordic Walking Kindelbrück weiter. Mit großer Freude und Enthusiasmus bringt er den Teilnehmern die Freude an Bewegung näher. Denn Sport, davon ist Helmut Kremmling überzeugt, stärkt nicht nur Rumpf und Beine, sondern auch Geist und Seele. Seine Devise: Wer aktiv ist, ist fröhlicher und optimistischer als andere und Sportler sind nicht verrückt, sondern leben nur artgerecht. Deshalb zählt er auch nie die Stunden, die er in sein Ehrenamt investiert. Die gute Mischung aus Spaß, Zielstrebigkeit und Leistungsbewusstsein macht es bei Helmut Kremmling. Dies schätzen die Vereinsmitglieder ebenso an ihm wie seine Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft.