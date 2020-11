Olaf Starroske, Bürgermeister von Straußfurt mit seinen Ortsteilen Henschleben und Vehra, liegt eine Unterschriftensammlung vor. „Unterschrieben haben 127 Bürger. Das sind fast alle Henschlebener“, sagt er.

Das Schriftstück ging dabei nicht nur an ihn. Auch an die Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten des Wahlkreises sowie an den Landrat richteten die Bürger ihr Schreiben. Ihr Anliegen ist ein Rundweg um das Rückhaltebecken bei Straußfurt. Wie sie mitteilen, war der Rundweg um das Rückhaltebecken viele Jahre begehbar. Seit einiger Zeit jedoch sei das Betreten dieses Weges verboten. „Uns erschließt sich diese Verbotsregel nicht. Viele Bürger haben den Wunsch, dieses Verbot wieder aufzuheben, um wie früher, kleine Wanderungen zur Erholung und zur Naturbeobachtung zu unternehmen“, heißt es.

Bürger wollen mit Verantwortlichen in einen Dialog treten

Ins Feld führen die Bürger ebenso die fehlende Radweganbindung von Henschleben nach Straußfurt sowie nach Gebesee. „Es gibt nur die Verbindungen über die B 4. Wegen des zunehmenden Verkehrsaufkommens insbesondere durch Lastkraftwagen wird die Benutzung mit dem Fahrrad als zu gefährlich angesehen. „Kindern kann man das nicht zumuten“, heißt es weiter. Wäre der Damm des Rückhaltebeckens wieder passierbar, könnte man ungefährlich nach Straußfurt radeln.

Eine Lösung schlagen die Bürger auch für die Anbindung nach Gebesee vor. „Der Unstrut-Radweg könnte von Gebesee bis Henschleben entlang der Unstrut ausgebaut werden.“ Über das Rückhaltebecken und die Radwegeanbindung wollen sie mit den politisch Verantwortlichen in Dialog treten.

Olaf Starroske freut sich über die Initiative der Henschlebener. „Es ist gut, wenn sich Bürger einbringen.“ Verstehen kann er, dass sich die Bürger, weil es keine Verbindung von Henschleben nach Straußfurt gibt, „völlig abgeschnitten“ fühlen. Auch die Busanbindung sei gering, so dass die Bürger immer aufs Auto angewiesen wären.

Der Wunsch, die Dammkrone des Rückhaltebeckens nutzen zu können, gebe es schon länger. In Kontakt mit der Talsperrenverwaltung sei er diesbezüglich schon getreten. „Für das Betretungsverbot werden versicherungsrechtliche Gründe angeführt“, sagt der Bürgermeister. Dennoch ist er optimistisch, doch Bewegung in die Sache bringen zu können. Auch im Entwicklungskonzept, das die Gemeinde Straußfurt aufgestellt hat, um neben dem Programm der Dorferneuerung auch andere Fördertöpfe anzapfen zu können, ist ein Rundweg um das Rückhaltebecken als ein Vorhaben mit hoher Priorität aufgeführt.

Vorschlag zur Radweganbindungdem Land unterbreitet

Die Radweganbindung von Straußfurt nach Gebesee sei ein Vorschlag, den der Landkreis dem Freistaat Thüringen unterbreitet hat, der ein Programm zum Bau von straßenbegleitenden Radwegen an Landes- und Bundesstraßen aufgelegt hat. In diesem Zusammenhang weist Olaf Starroske jedoch auf den Bau der geplanten Ortsumfahrung für Straußfurt hin. „Sicher wird das nicht unabhängig voneinander betrachtet“, ist er überzeugt.

Der Bürgermeister informiert hier auch über eine kleine Anfrage, die CDU-Landtagsabgeordneter Jörg Kellner im Oktober im Landtag gestellt hatte. „Mitgeteilt wurde, dass das Planfeststellungsverfahren frühestens 2025 eingeleitet wird“, sagt Bürgermeister Olaf Starroske weiter.