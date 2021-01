Orgelbauer Thorsten Zimmermann aus Halle wartet hier in der Kirche St. Martin von Herrnschwende die Traktur der Wiegand-Helfenbein-Orgel.

Herrnschwende: „Hier war ein echter Künstler am Werk“

Herrnschwende. Die Sanierung der Helfenbein-Orgel in der Martini-Kirche in Herrnschwende geht dem Ende entgegen. Mitte Januar werden der Königin der Instrumente nach zweijähriger Pause wieder Töne zu entlocken sein. Pfarrer Markus Hille kann es kaum erwarten. "Ich freue mich riesig darauf, sie wieder hören zu können", sagt er. Anvisiert hat er dafür das Frühjahr. "Arterns Kantorin Johanna Taube wird dann die Register ziehen. Sie ist in Weißensee zu Hause und hat für die Orgelweihe bereits zugesagt", freut sich Markus Hille schon jetzt auf ein schönes Fest.

Er bescheinigt Orgelbauer Thorsten Zimmermann aus Halle an der Saale eine fantastische Arbeit. "Hier war ein echter Künstler am Werk", so der Pfarrer weiter. Thorsten Zimmermann hatte bereits im Sommer mit den ersten Vorbereitungen begonnen. Im September war der richtige Startschuss gefallen. "Der Zustand der Orgel war schlecht. Vor allem war sie stark verschmutzt", berichtet Zimmermann. Zudem waren viele Lederabdichtungen porös und abgenutzt. Einen Großteil des Pfeifenwerkes hat er in seine Werkstatt gebracht und dort aufgearbeitet.

Als ungewöhnlich beschreibt er die Tatsache, dass die Holzpfeifen vom Holzwurm verschont geblieben sind. "Die Holzpfeifen sind älter als 1933, das Jahr, in dem die Orgel erbaut wurde. Sie stammen scheinbar von der Vorgängerorgel", vermutet Zimmermann. Ebenfalls viel zu tun gab es am Blasebalg. Und auch am Spieltisch war das Können des Fachmanns gefragt.

Überzeugt ist der Orgelbauer, dass die Heuler, die die Herrnschwender lange Zeit begleitet haben, nun der Geschichte angehören. "Die Ausfalltöne sind behoben. Es wird wieder alles sehr gut funktionieren", ist Thorsten Zimmermann sicher. Begonnen hat er kurz vor Weihnachten, das Pfeifenwerk wieder einzubauen und es zu intonieren. Zimmermann will der Orgel damit wieder ihre Klangfarbe verleihen.

Auch wenn es sich mit der 1933 von Wiegand Helfenbein erbauten Orgel um ein vergleichsweise junges Instrument handelt, so spricht der Fachmann von einem "echten Schatz und von einem ganz speziellen Instrument". Für ihn ist die Orgel ein klingendes Dokument seiner Zeit. Wie er erklärt, gab es 1924 eine große Orgelreform. "Dabei wurden die alten Meister neu entdeckt. Es fand eine Rückbesinnung auf den Barockklang statt.“

Besonders sei ebenso der freistehende Spieltisch, der den direkten Blick zum Altar ermöglicht. Nikola Falkenberg, Kirchenbaureferentin beim Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda, hatte darauf schon zur Bauanlaufberatung im Sommer vergangenen Jahres verwiesen. „Wir haben 230 Gotteshäuser im Kirchenkreis. Einen solchen Spieltisch gibt es nirgendwo", ließ sie wissen.

Zu Buche schlägt die Orgelsanierung in Herrnschwende mit Kosten in Höhe von rund 38.000 Euro. Über die Staatskanzlei flossen Lottomittel in Höhe von 5000 Euro. Der Kirchenkreis steuerte 25.000 Euro und damit den größten Anteil bei. Für die restliche Summe kam die Kirchgemeinde auf. Auch Privatspenden gingen ein.

Rund um Weißensee kann die Martini-Kirche in Herrnschwende nun als einziges Gotteshaus mit einer bespielbaren Orgel aufwarten. Weder Günstedt, Ottenhausen noch die Stadt- und Kulturkirche St. Peter und Paul in Weißensee verfügen über ein solches Instrument, so der Pfarrer.

Freuen über das baldige Ende der Orgelsanierung wird sich auch Angelika Franz. Sie hatte im Jahr 2000 begonnen, die 1815 von Pfarrer Johann-Friedrich Koch in altdeutsch geschriebene Kirchenchronik zu übersetzen. Dabei war sie auf viele Fakten zum Kirchenbau gestoßen. So wird eine Kirche in Herrnschwende schon 1253 genannt. Mitte des 18. Jahrhunderts stürzte sie ein. 1749/50 wurde ein Neubau beschlossen und ausgeführt. Die letzten großen Sanierungsarbeiten fanden 1950 statt. Die zweite Empore wurde ausgebaut und die Orgel auf die erste umgesetzt. Im Kirchenturm wurde ein Gemeinderaum eingerichtet, der noch heute als Winterkirche dient. Mit der Orgelweihe wird sie ein Datum der Neuzeit ergänzen können.