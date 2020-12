Herzkissen sollen Schmerzen nach Brustkrebs-OP lindern

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brustzentrums Mittelthüringen nahmen die Herzkissen am Dienstag an der Notaufnahme des KMG-Klinikums Sömmerda entgegen.

Ein Rettungswagen hatte die Zufahrt zur Zentralen Notaufnahme am KMG-Klinikum Sömmerda gerade verlassen, da fuhr am Dienstagvormittag ein gelber Transporter die Rampe zum Eingang hinauf. Vom Team des Brustzentrums Mittelthüringen um Chefarzt Steffen Liebers wurde die Fracht im Fahrzeug der Deutschen Post freudig erwartet. 190 Kissen in Herzform wurden ausgeladen und an die Mitarbeiter des Brustzentrums übergeben.