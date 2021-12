Hier könnte es auf den Straßen im Landkreis Sömmerda eng werden

So lang wie in sommerlichen Hochzeiten sind die Warteschlangen in Sömmerdas Weißenseer Straße derzeit nicht..

Landkreis. Das Landratsamt hat die Übersicht der Straßenbaumaßnahmen aktualisiert. Lesen Sie, wo etwas hinzugekommen ist.

Das Straßenverkehrsamt informiert über Sperrungen im Landkreis (Stand 7. Dezember):

An der B4 ist in Straußfurt (Straße des Friedens) bis 23. Dezember zeitweise mit halbseitigen Sperrungen zu rechnen. In einer Wanderbaustelle wird an der Straßenbeleuchtung gearbeitet.

Im Raum Kölleda (A71-Anschlussstelle, L1051, Am Flugplatz, K529, B176, L1058, L2140. K5) kommt es bis zum 18. Februar zu temporären Verkehrseinschränkungen. Vorbereitungen für Schwerlasttransporte werden getroffen.

Auf der Kreisstraße 515 gibt es in Kleinmölsen in der Vieselbacher Straße an der Brücke über den Linderbach bis voraussichtlich 30. Juli 2022 eine Vollsperrung bei einspuriger örtlicher Umfahrung mit Ampelregelung für den Ersatzbneubau der Brücke über den Linderbach.

Bis 17. Dezember gibt es in der Weißenseer Straße in Sömmerda Einschränkungen mit temporärer Ampelregelung von 8 bis 15 Uhr durch eine Baustellenausfahrt am Schöpfwerk.

Bis zum 31. Dezember gibt es auf der B 176 zwischen Ortsausgang Sömmerda und Abzweig Weißensee eine Baustellenausfahrt am Umspannwerk Sömmerda-West.

Bis 31. Dezember ist die Bahnbrücke im Zuge der Kreisstraße 12 zwischen Großrudestedt und Kranichborn für Fahrzeuge mit mehr als 24 Tonnen Gesamtmasse gesperrt. Die Fahrbahn ist auf drei Meter eingeengt.

Baustellenausfahrten und Verkehrseinschränkungen gibt es wegen des Windparkrepowerings zwischen Bachra und Olbersleben noch bis zum 30. Dezember.

In Hardisleben ist die Gottlob-König-Straße am Mittelmühlenweg (L 1057) bis 30. April 2022 halbseitig mit Ampelregelung für den Neubau der Lossa-Brücke gesperrt.

Auf der Bundesstraße 4 gilt im Erdfallgebiet zwischen den Auf- und Ausfahrten Elxleben und Kühnhausen weiterhin und bis mindestens Jahresende 2021 ein Tempolimit von 80 km/h.