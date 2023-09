Hier stockt es auf den Straßen im Landkreis Sömmerda

Landkreis. Ab 4. Oktober gibt es weitere Vollsperrungen in Haßleben.

Die Straßenbehörde des Landkreises Sömmerda weist mit Stand 26. September auf mehrere Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen hin.

So dauert die Halbseiten-Sperrung mit Ampelregelung der L 1058 zwischen Vogelsberg und Kleinbrembach (Einfahrt Gewerbegebiet) noch bis 28. Oktober. Ursache ist der Brückenbau für den Radweg.

Im Zuge der Sperrung der B 86 zwischen Weißensee und Kindelbrück zur Deckensanierung (bis 31. Oktober) wird seit 8. September am dritten Bauabschnitt von der Kreuzung K1 Günstedt bis Weißensee, Campingplatz gearbeitet. Umleitung über Scherndorf, Leubingen, Dermsdorf, B 85 und Sachsenburg sowie umgekehrt.

Noch bis voraussichtlich 30. November ist auf der B 4 zwischen Gebesee und Andisleben eine Baustellenausfahrt.

Wegen Sanierungsarbeiten an der Grammebrücke erfolgt bis voraussichtlich 29. September am Ortseingang Eckstedt Richtung Udestedt eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung.

Ebenfalls eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung ist bis 13. Oktober auf der L1054 zwischen Sömmerda und Schloßvippach in Höhe der Autobahn A 71, Anschlussstelle Sömmerda-Süd zu beachten. Dort erfolgen Instandsetzungsarbeiten am Brückenbauwerk, weshalb die Ausfahrt an der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Sangerhausen bis 6. Oktober voll gesperrt ist.

Angekündigt sind für den Zeitraum 4. bis 9. Oktober bereits eine Vollsperrung der Riethnordhäuser Straße, Lange Straße und Töpfermarkt in Haßleben, wo Kanaldeckel saniert werden. Die Umleitung erfolgt über die K 17, Ringleben, Gebesee, Andisleben, Walschleben, Riethnordhausen und in Gegenrichtung. In einem zweiten Bauabschnitt wird die Kanaldeckelsanierung in der Vehraer Straße in Haßleben ab 9. Oktober fortgesetzt – ebenfalls unter Vollsperrung.