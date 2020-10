Hilfe für hörgeschädigte Menschen bietet der Ortsverein Weimar des Deutschen Schwerhörigenbundes einmal im Monat in Sömmerda an. Vertretungsweise hat Antje Noack die kostenlosen Beratungen an jedem vierten Montag von 10 bis 11.30 Uhr in den Räumen der Thepra, Stadtring 20, übernommen. Am Montag beriet sie unter anderem zu einem Wechsel des Hörgeräteakustikers.

Unterstützung bei der Beratung von Menschen mit Hörgeräten und Trägerinnen und Trägern von Cochlea-Implantaten, eine andere Art der Hörhilfe, bekommt Antje Noack von Regina Wendler, die die Selbsthilfegruppe für schwerhörige Menschen in Sömmerda leitet. Gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie hätten sich neue Probleme für schwerhörige Menschen ergeben, berichtete Antje Noack, die selbst ein Hörgerät und ein Cochlea-Implantat nutzt. Viele Schwerhörige seien darauf angewiesen das Mundbild, also die Lippen, zu sehen und mitzulesen, um den Gegenüber zu verstehen. In Situationen, in denen ein Mund-Nase-Schutz getragen wird, fast unmöglich. „Viele Betroffene gehen also nicht mehr in Gesellschaft, nicht mehr zum Arzt, aus Angst, nichts mehr zu verstehen oder nicht verstanden zu werden“, erzählte Antje Noack. Sie nutzt in der Beratung deshalb ein durchsichtiges Plastik-Visier, damit die Kommunikation klappt. Aber auch bei Anträgen für Schwerbehindertenausweise, zu technischen Hilfsmitteln und vor Reha-Aufenthalten steht Antje Noack in Sömmerda beratend zur Seite. „Ich will den Leuten zeigen, dass jemand da ist, der sich kümmert, ein Anlaufpunkt sein“, sagte sie. In der Selbsthilfegruppe, die sich ebenfalls jeden vierten Montag im ASB-Käffchen in Sömmerda trifft, geht es auch um individuelle Probleme der rund zehn Teilnehmenden. „In der Gruppe fühlt man sich sicherer bei Gesprächen, es ist wie ein Training für Gespräche“, erklärte Regina Wendler. Man könne in der Selbsthilfegruppe darüber sprechen, was einen bedrücke, Probleme, die die Verwandte vielleicht nicht verstünden.