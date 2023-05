Himmel auf Erden? – Ein Abschied mit Vision

Juliana Baumann über Traurigkeit und Glücksmomente.

Mal wieder ist Abschied angesagt. Ich schaue wie immer noch lange dem Zug hinterher und denke tränenverhangen an die schönen gemeinsamen Stunden. Daran, wie schön das Wiedersehen war und wann es wohl ein nächstes geben wird. Ein lieber Besuch reist wieder ab, und man bringt ihn zum Bahnhof. Warum tut man das? Nicht nur, weil ich vielleicht beim Koffertragen helfen kann. Vielmehr heißt es: So weit ich kann, begleite ich dich. Mein Herz schicke ich mit auf die Reise. Du warst und bist ein Teil meines Lebens. „Lebe wohl!“ wünschen wir uns gegenseitig. Wieder zu Hause angekommen, nach Abfahrt des Zuges, sind die Zimmer so leer. Ich sinne dem Besuch nach: Es war schön, was wir miteinander erlebten, dass wir zusammen waren. Aber nun muss das Leben wieder alleine weitergehen.

Pfarrerin Juliane Baumann aus Sömmerda. Foto: Juliane Baumann / Evangelische Regionalgemeinde Sömmerda

So ähnlich stehen die Freunde Jesu zunächst da und schauen Jesus hinterher. Starren in den Himmel und sind erstarrt, weil es so unglaublich, so unfassbar ist – ein Wechselbad der Gefühle: erst Jesu grausamer Tod – dann die zarten und dann doch auch klaren Zeichen seiner Auferstehung und neue Hoffnung: er ist da, er bleibt doch bei uns, alles wird gut – und dann wieder Abschied, diesmal himmelwärts …

Was soll das alles? Wohin ist er gegangen? Und lässt er uns allein zurück? „Jedem Abschied wohnt ein Zauber inne“ heißt es in Hermann Hesses „Stufen“-Gedicht. Ich mag den Satz nicht so, wenn er lapidar in manchem Grußwort einfach so daher gesagt wird oder halbherzig gesendet als Textnachricht auf dem Handy aufleuchtet. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich „kluge Sprüche“ generell nicht mag, und Abschiede gleich gar nicht. Nicht die kleinen, nicht die großen. Vielleicht gab es zu viele. Abschiede an Bahnsteigen, an Gräbern, aber auch Abschiede von Lebensabschnitten, die manchmal geplant, oft ungeplant waren.

„Jedem Abschied wohnt ein Zauber inne“ – für Christi Himmelfahrt stimmt dieser Satz, denn die Jünger Jesu haben ihn erlebt, diesen Zauber, wie aus Abschiedsschmerz etwas zauberhaft Neues wurde. Von ihnen kann ich lernen! Im Lukasevangelium steht: „Und es geschah, als Jesus sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott.“ (Lukas 24,51-53). Aus Abschied wurde Freude.

Ebenso wird auch von zwei Weißgekleideten berichtet, die die Zurückbleibenden recht schroff in die Realität zurückholen: „Was steht ihr da und starrt zum Himmel empor?“ (Lukas 21,27) Die Engel lenken damit den Blick der Jünger in die Realität ihrer Lebenswelten – nicht um zu sagen: Jesus ist jetzt ein für alle Mal verschwunden, mit dem braucht ihr nicht mehr rechnen, jetzt schaut mal, wie ihr wieder allein zurechtkommt. Sondern vielmehr meinen sie: Diesen Jesus, den ihr habt zum Himmel auffahren sehen, den werdet ihr wiederfinden – aber nicht dort oben, in einer anderen Dimension, sondern dort, wo er wirklich zu finden ist: in euren Herzen und Sinnen, mitten in eurem Leben! Nicht irgendwo da oben, weit weg. Der Himmel ist auch hier, mitten unter euch!

Manchmal sprechen wir vom „Himmel auf Erden“ und meinen damit besondere Glücksmomente, die herausleuchten aus unserem Alltag und diesen vielleicht noch lange Zeit mit Glanz überziehen. Vielleicht können Himmel und Erde sich aber viel einfacher berühren, unabhängig von herausgehobenen Glücksmomenten unseres Lebens. Wenn Jesus in seinen Predigten vom „Himmelreich“ sprach, dann meinte er damit: Himmel ist dort, wo Menschen sich vergessen und mal von sich und ihren Befindlichkeiten absehen können, um sich anderen zu verschenken. Himmel ist zum Beispiel dort, wo Menschen Streit begraben, Einvernehmen herstellen, sich für Frieden und Verständigung öffnen. Himmel ist dort, wo Menschen füreinander einstehen, sich umeinander kümmern.

Jesus Christus hat uns den Himmel zur Erde hin geöffnet. An uns liegt es, dass wir diesen Himmel immer weiter aufdecken, dass wir ihn für uns und für andere entdecken – in unserem ganzen unvollkommenen Menschsein, mit unseren Schwächen und Zweifeln. Und mit unserer ganzen Liebe und Hingabe, die wir in unser Tun und in unsere Begegnungen hineinlegen, heute und hier. Also: Bohren wir kleine Gucklöcher in die Membran, die unsere kleine Lebenswelt von der Himmelswirklichkeit trennt. Wenn die Tränen des Abschieds weggewischt sind und die Augen wieder klarer sehen, können wir es erleben, wenn wir es wollen und unseres dazu beitragen: Dass sich Himmel und Erde berühren, himmlisch irdisch.