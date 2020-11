„Hinter den Zahlen stehen Menschen“: der Witterdaer Mathematiker Hubert Göbel und die Arbeit in Erfurt

Der Schreibtisch ist voll und nichts deutet darauf hin, dass Hubert Göbel in ein paar Tagen seinen letzten Arbeitstag im Helios Klinikum hat. „Ich möchte noch eine ganze Menge Dinge erledigen“, sagt er.

Seit fast 40 Jahren arbeitet er hier. Einem Spitzenabitur ließ er als junger Mann ein Mathematik-Studium folgen, der erste Arbeitsplatz war das Datenverarbeitungszentrum Erfurt. Von dort wurde er 1983 an die Medizinische Akademie geholt, in die Abteilung für medizinische Informationsverarbeitung. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern forschte er zur Diagnostik der Sehfunktion und beriet nebenbei Studenten und Doktoranden in Statistik. Seine eigene Doktorarbeit verteidigte er an der TU Ilmenau.

Kurz nach der Wende drehte sich sein Berufskompass, Krebserkrankungen wurden sein großes Thema – nicht nur wegen seines Arbeitsfeldes. Er hatte seine Mutter, Freunde, Kollegen an die Krankheit verloren. Er wollte helfen, den Kampf gegen den Krebs voranzubringen, Daten zu sammeln, Behandlungsverläufe zu dokumentieren, Erkenntnisse zu bündeln.

Neues Krebsregister, Palliativstation, interdisziplinäre Konsile

Anfang 1992 wurde an der Medizinischen Akademie eins von fünf Thüringer Tumorzentren gegründet und mit dem Aufbau eines Klinischen Krebsregisters begonnen. Was sich einfach liest, war gespickt mit Herausforderungen. Denn mit der Wende hatten sich zahllose Gesetzlichkeiten geändert. Für das riesige DDR-Krebsregister, in das seit 1952 Daten eingeflossen waren, gab es plötzlich keinen Träger und keine Finanzierung mehr.

Die Krebsregistrierung unter bundesdeutschem Recht in Mittel- und Westthüringen neu zu etablieren, war eine der Aufgaben des Tumorzentrum Erfurt, 1993 wurde Hubert Göbel dessen Geschäftsführer. Eine weitere: regelmäßig interdisziplinäre Konsile, Zusammenkünfte von Spezialisten verschiedener Fachdisziplinen, über Krankenhausgrenzen hinweg zu organisieren, um Fälle zu besprechen und optimale Therapien für jeden Patienten auf den Weg zu bringen.

Hubert Göbel gehörte auch zu den Initiatoren der ersten Palliativstation Thüringens, die 1996 am Katholischen Krankenhaus eingerichtet wurde.

Pro Jahr werden allein in Thüringen mehr als 14.000 Neuerkrankungen erfasst, deutschlandweit fast eine halbe Million. „Hinter den Zahlen stehen Menschen“, sagt der 66-Jährige. „Viele Schicksale erden mich. Wer in seinem Leben von Krebs verschont bleibt, sollte das als Segen begreifen.“

Untersuchungen zur Früherkennung nutzen

Aber er verweist auch auf all die Fortschritte in der Behandlung und darauf, dass in immer mehr Fällen Heilung möglich ist. Der Anspruch: frühzeitig diagnostizieren, optimal therapieren und sich dabei an Leitlinien halten, die auch mit Hilfe von Datenanalysen ständig weiterentwickelt werden. Genauso wichtig sei es, die Patienten gut zu informieren und für die passende Rehabilitation zu sorgen. Was kann der Einzelne tun? „Vor allem alle Früherkennungs-Untersuchungen nutzen“, lautet sein Appell.

Er bereitet die wöchentlichen Tumorkonferenzen vor, führt Protokoll. Er füttert die Computer mit Unmengen Zahlen, das Dokumentationsvolumen hat sich seit 1996 verzwanzigfacht. „Je mehr Daten ausgewertet werden, umso größer ist der Nutzen für Ärzte und Patienten.“

Hubert Göbel ist Sprecher der Interessengemeinschaft Thüringer Tumorzentren, sitzt in Gremien, die die Behandlungsqualität überprüfen, organisiert zahlreiche Fort- und Weiterbildungen für Ärzte und Informationsveranstaltungen für Patienten und er hält Kontakt zu Selbsthilfegruppen. Derzeit schaut ihm sein Nachfolger Marco Rudolf über die Schulter.

Für seine Arbeit bekommt Dr. Hubert Göbel reihum große Wertschätzung. Zum Beispiel von Professor Albrecht Stier, Chefarzt der Chirurgie und Vorsitzender des Vereins Tumorzentrum. Er kam 2008 nach Erfurt und staunte „über das hohe Niveau der Tumorkonferenzen und die umfassenden Datensammlungen. Hubert Göbel hat eine beeindruckende Berufsbiografie hingelegt.“ Professor Thomas Steiner, Chef der Urologie und Ärztlicher Direktor des Klinikums, sieht in Hubert Göbel „einen Inbegriff für Kompetenz, Sachlichkeit und enorme menschliche Verlässlichkeit.“

Im Gemeinderat und beim Fußball aktiv

Die Maxime des solcherart Gelobten lautet: „Was man angefangen hat, soll man nicht ohne Not aufgeben.“ Das Konstante in seiner Berufsbiografie findet sich auch im Privaten. Er ist seit 44 Jahren verheiratet und lebt auf dem Bauernhof in Witterda, den einst seine Eltern bewirtschafteten und auf dem er aufwuchs. Inzwischen hat er jede Ecke des Hofs eigenhändig ausgebaut, dafür über die Jahre zahllose Wochenenden und Urlaube genutzt. Dadurch ist genug Platz, wenn sich die Familie trifft, zu der neben seiner patenten Frau sechs mittlerweile erwachsene Kinder und zehn Enkel gehören. „Hoffentlich sind Treffen bald wieder möglich“, wünscht er sich.

Heimat heißt für ihn Witterda in Thüringen. Er findet es selbstverständlich, „Mitverantwortung für das Gedeihen des Ortes zu übernehmen, in dem man lebt.“ Viele Jahre war er Mitglied im Pfarrgemeinderat der Katholischen Pfarrei. Seit fast 40 Jahren singt er im Witterdaer Männerchor.

Vor 30 Jahren gründete er im Ort eine Freie Wählergruppe, seither ist er Mitglied im Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender. Auch dem Fußball, seiner sportlichen Leidenschaft, ist er treu, er spielt bei den Alten Herren Witterda und im Freizeitteam des Klinikums. Über Theologie kann man mit ihm ebenso intensiv diskutieren wie über Moderne Kunst oder das Gärtnern. Das Wichtigste im Leben? „Ist für mich die Familie“, sagt er ohne zu zögern.