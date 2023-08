Blick auf die Kirche St. Martini in Herrnschwende.

Historische Treppe in Herrnschwende wird saniert

Herrnschwende. Derzeit wird eine Bestandsaufnahme durchgeführt.

An einer der beiden historischen Treppenanlagen im Weißenseer Ortsteil Herrnschwende soll in diesem Jahr eine Sanierung stattfinden. 30.000 Euro sind dafür im Haushalt der Stadt eingestellt. Die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis liege vor, im Spätsommer werde man die Arbeiten ausschreiben, kündigte Bürgermeister Daniel Ecke (Bündnis für Weißensee) an. Eine Auflage des Denkmalschutzes sei es, die alten Treppenstufen möglichst wiederzuverwenden. Ein Planer führe dazu eine Bestandsaufnahme durch.