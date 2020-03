Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochwertiges Auto gestohlen – Zwölf Haftbefehle vollstreckt – 78-Jährige bei Unfall verletzt

Die Sömmerdaer Polizei hat am Wochenende zwölf Haftbefehle vollstreckt und so mehrere tausend Euro eingenommen. Nach Angaben der Polizei konnten zwei Personen ihre Strafen nicht bezahlen und müssen nun für mehr als drei bzw. für mehr als zwei Jahre hinter Gitter.

Die eingezahlten Beträge beliefen sich laut Mitteilung auf Beträge zwischen 15 Euro bis weit über 1000 Euro. Es handele sich dabei um Ordnungsgelder oder Tagessätze für Strafen (z.B. begangene Körperverletzungen), die nicht gezahlt wurden.

Bereits am Donnerstag sei ein Mann bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden, der in Fahndung stand. Die über 3000 Euro konnte er bezahlen, so dass er seine Fahrt fortsetzen konnte.

Seniorin bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der B176 ist am Sonntagnachmittag bei Sömmerda eine 78-jährige Beifahrerin verletzt worden. Laut Polizei waren ein 18-jähriger Autofahrer, der aus Frohndorf in Richtung Sömmerda unterwegs war, und ein von der Abfahrt A71 kommender Autofahrer, der nach links Richtung Kölleda abbog, im Kreuzungsbereich kollidiert.

Beide Fahrer gaben an, dass die Ampel „grün“ für die jeweilige Fahrtrichtung angezeigt hatte. Bei dem Unfall wurde eine 78-jährige Fahrzeuginsassin leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Der durchgeführte Drogentest bei dem 18-Jährigen reagierte positiv auf Cannabis. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Hochwertiges Auto verschwunden

Am Montagmorgen musste der Besitzer eines Audi Q7 aus dem Landkreis Sömmerda feststellen, dass sein Auto über Nacht gestohlen wurde. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug vor der Haustür des Mannes geparkt. Der graue Audi habe einen Wert von circa 40.000 Euro.

Weitere Meldungen der Polizei