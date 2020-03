Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochzeiten in 2020: Erst Boom, dann Flaute

Auf den Laufsteg will Christopher Ernst zur Hochzeitsmesse am Sonntag (8. März) ab 12 Uhr im Sömmerdaer Volkshaus nicht verzichten. Zur 10. Auflage der Messe im Vorjahr hat sich der Catwalk bewährt. „Das Publikum kommt so viel näher an die Models. Die Modenschauen sind damit für die Zuschauer viel interessanter und verleihen dem Ganzen einen Hauch von Paris“, erklärt der Florstikmeister und Ausstellungsleiter. Dass der 8. März im Vergleich zu anderen Hochzeitsmessen ein später Termin ist, räumt er gern ein. Die Erfahrungen aber hätten gezeigt, dass die Paare dennoch kommen. „Im Januar gibt es so viele Hochzeitsmessen, da macht eine kleine Messe wie die in Sömmerda keinen Sinn. Im Februar ist Karneval. Das haben wir einmal versucht und es war ein Flop. Außerdem ist das Volkshaus dann oft ausgebucht. Also bleibt nur Anfang März“, sagt er.

Kleiner Rahmen garantiert für Individualität Die Sömmerdaer Hochzeitsmesse sei mit 25 Ausstellern in diesem Jahr zwar klein, dafür aber familiär. Für Christopher Ernst ist gerade das das Besondere. „Wir kennen uns. Jeder Besucher hat die Chance, sich optimal beraten zu lassen.“ Brautmoden werden genauso vertreten sein wie ein Herrenausausstatter, Friseur, Fotografen, Schmuckgestalter oder ein Taubenzüchter. Auf der Bühne werden Braut- und Abendmode sowie extravagante Accessoires präsentiert. Die Mitglieder des Tanzsportvereins Sömmerda werden dabei wieder als Models auftreten. Im Schnitt locke die Sömmerdaer Hochzeitsmesse jedes Jahr an die 500 Besucher an, berichtet Ernst. Freiheit, Lebenslust und die schönen Dinge im Fokus Wenn sich um 12 Uhr die Pforten im Volkshaus öffnen, haben Christopher Ernst und sein Creativ-Team Kindelbrück schon eine Schicht hinter sich gebracht. Nicht nur, dass die Brautsträuße für die Shows gebunden werden müssen, sie richten auch das gesamte Interieur her. Viel verrät er noch nicht. Nur so viel: Präsentieren wird sich das Volkshaus im Bohème-Stil, der für Freiheit, Lebenslust und die Leidenschaft für die schönen Dinge steht. „Trockene Materialien sind Trend. Auch alte Stoffe werden wieder verwendet. Omas alte Spitzengardine zum Beispiel kommt da noch einmal groß raus“, weckt Ernst die Neugier. Gespannt sein dürfen Besucher auch, wie sich dieser Stil bei den Brautsträußen widerspiegelt. Wie der Blumenspezialist erklärt, geht es auch hier um natürliche Arrangements. „Natur- und Umweltbewusstsein spielen auch beim Heiraten eine große Rolle.“ Beliebt sind getrocknete Blumensträuße oder Palmwedel. Auch Blumenkränze als Haarschmuck bei der Braut sind gefragt, kündigt der zweifache Thüringer Landesmeister der Floristen für seine Brautstrauß-Show an. 2020 war bisher ein schnell ausgebremster Hochzeits-Frühstarter Ob das Jahr 2020 ein beliebtes Heiratsjahr wird, kann Christopher Ernst noch nicht sagen. „Noch im November sah alles danach aus. Da hatte ich schon 20 Anmeldungen für 2020. Das gab es noch nie“, sagt er. Im Januar war der Zulauf noch da, doch seit Februar sei die „Bremse drin“. Lediglich eine Hochzeit wies sein Kalender am 2.2.2020 aus, einem wegen der Zahlenkombination beliebten Datum zum Heiraten. Da hatte er sich mehr ausgerechnet. Einen Heiratsboom wie am 18.8.18 sieht er für dieses Jahr nicht kommen. Seine Hoffnungen liegen auf der Hochzeitsmesse. Erfahrungsgemäß steige danach noch einmal die Nachfrage. Im Schnitt richte sein Team im Jahr zwischen 80 und 100 Hochzeiten aus. Die Bandbreite reiche vom Brautstrauß bis hin zum Komplettpaket und damit der gesamten Ausrichtung der Feier. Fest steht schon jetzt, dass das Creativ-Team Kindelbrück in der Weihnachtszeit weiter aktiv sein wird. Die im vergangenen Jahr für Firmen erstmals angebotenen Weihnachtsfeiern kamen an. „Vielen hat die aufwendige Dekoration, gepaart mit Musik und Tanz gut gefallen und sie haben schon wieder gebucht“, freut sich Ernst über den Zuspruch. Hochzeitsmesse, 8. März; Volkshaus Sömmerda, 12 bis 18 Uhr