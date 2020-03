Hochzeitsmesse am Frauentag

Den ganz großen Ansturm gab es gestern nicht auf die Sömmerdaer Hochzeitsmesse im Volkshaus. „Damit hatten wir auch gar nicht gerechnet“, sagt Cheforganisator Christopher Ernst. Der Kindelbrücker Floristmeister, als solcher auf Bundesgartenschauen für seine kreativen, nicht nur floralen Schöpfungen schon mehrfach mit Staatsehrenpreisen geradezu überhäuft, hat den Corona-Faktor schon einkalkuliert. „Die Leute sind vorsichtig“, sagt er. Andere, größere Veranstaltungen wie die Hochzeitsmesse in Erfurt, die Thüringenausstellung und andere boten einen Vorgeschmack.

Eine Absage war für Sömmerda dennoch keine Option. Dafür waren die Vorbereitungen viel zu intensiv und aufwendig.

„Die Brautpaare waren trotzdem da“, lächelt er die unterschwellige Enttäuschung weg.

Cheforganisator Christopher ernst mit einem Brautmodenmodel und einem Brautstrauß auf der Bühne der Sömmerdaer Hochzeitsmesse im Volkshaus. Foto: Peter Hansen

An sich nämlich, gehen Hochzeiten gut. Richtig gut. Also auch Messen wie die Sömmerdaer. „Die Regionalität ist unsere Stärke“, betont er. Fast alle Aussteller kommen aus dem direkten Umkreis. Den weitesten Weg hatte jemand aus Jena. Die meisten sind Stammaussteller. Neuling, nicht im Metier, aber auf der Messe, ist Friseur Krück aus Kölleda. Auch das Angebot von Feuer und Jonglage fürs Showprogramm nach dem Ja-Sagen ist neu.

Erneut ist von Hochzeitstauben über Ringe, Outfit und Accessoires bis zur – beim halbspontanen Heiraten nicht ganz unwichtig – für Durchblick sorgenden und noch dazu kleidsamen Brille oder zum Knalleffekt-Feuerwerk alles da.

Christopher Ernst bewundert „seine“ Brautpaare und liebt es, sie in Szene zu setzen – ganz so, wie sie es wollen. Die Absprache-Runden für den „Tag der Tage“ seien zunehmend gruppendynamische Events. Freundinnen, Freunde, Familie reden mit. Brautmütter, hat Ernst gemerkt, sind in letzter Zeit weniger einbezogen. „Die Brautleute sind meist keine 18, 19 mehr, sondern – vor allem die Frauen – selbstbewusst, mitten im Leben stehend.“ Immer öfter kennen sich die künftigen Partner, selbst wenn es ihre erste Eheschließung ist, „schon 20 Jahre und nicht erst seit drei Monaten“.

Der Ort für den vermeintlich-hoffentlich schönsten Tag des Lebens darf dann auch ruhig besonders sein. Gartenanlagen, Wiesen, Seeufer – also Freiflächen, wo die ganze Infrastruktur erst hingebracht werden muss. In jüngster Zeit sind auch Industriebauten, gern verwaist, „en vogue“.

„Letzter Schrei sind allerdings Bauernhöfe und Scheunen“, sagt Ernst. Davon gibt es im Landkreis ja einige. Schloss Beichlingen oder das Rittergut Kölleda würden aber auch gern gebucht.