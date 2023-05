Hört mich jemand?

Andreas Berger, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda, über das Beten.

Haben Sie schon einmal gebetet? Beim ersten Hören werden viele das mit Nein beantworten. Beten, das scheint nicht in unsere Zeit zu passen, wo alles von unserer Kraft, unserem Denken und Handeln allein abhängt. Wo viele das als Selbstgespräch abtun, da es für sie kein Gegenüber gibt, an den sie ihre Wünsche und Bitten im Gebet richten sollen. Für sie ist das eher ein Reden ins Leere.

Beim näheren Nachdenken gibt es dann vielleicht Erinnerungen an große und kleine Nöte, wo man ein Stoßgebet gesprochen hat in der Hoffnung, dass es zumindest nicht schaden kann: „Hilft mir, dass ich in Mathe keine Fünf geschrieben habe!“. Als Erwachsener später dann eher die Bitte: „Hilf, dass ich wieder gesund werde!“. Oft sind es Notsituationen, wo das Beten als letzte Möglichkeit einfach wichtig wird, weil ich ungeschützt um etwas bitten kann, wenn meine eignen Kräfte versagen. Denn eigentlich will ich doch aktiv sein und mir nicht passiv etwas schenken lassen.

Nicht jedes Gebet wird so erhört, wie wir es uns wünschen. Wenn dann das Erhoffte nicht eintritt, ist es für viele der letzte Beweis, dass es ein Gegenüber wie Gott nicht geben kann. Am Sonntag geht es um das Beten, vor allem um ein verbindendes Gebet, das Jesus zuerst seinen Freunden und dann allen Menschen geschenkt hat, und das weltumspannend gebetet wird: das Vaterunser. Es gehört zum Grundwortschatz eines Christen und ist mit das meistgebrauchte Gebet auf der Welt.

Kurz und knapp sind die einfachen Bitten um das tägliche Brot, um Vergebung, um Schutz und der Versuchung, anderen etwas Böses zu tun, nicht nachzugeben. In unserer Zeit ist das Gebet für den Frieden für viele aktuell. Manche kommen gerade dann in eine Kirche, wenn eine schreckliche Katastrophe passiert ist, ein Unglück, wo uns einfach die Worte fehlen. Sogar Revolutionen haben mit Friedensgebeten begonnen.

Unvergessen ist der Ausspruch: „Wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete!“ Das Schöne ist, man braucht keine Anleitung zum Beten, keine innere Erfahrungsstufe, keine richtige Haltung oder genau vorgeschriebene Worte. Es gibt Gebete wie das Vaterunser, aber auch ein einfaches „Hilf mir!“ ist ein Gebet. Übrigens, man kann nicht nur für sich, sondern auch für andere beten. Anfangen kann man immer.