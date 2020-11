Hoffnung auf ein gutes Ende

Erst vor Kurzem habe ich mich über ein Missgeschick von Bekannten amüsiert. Der Ehering des Mannes war in die Waschmaschine gefallen. Abenteuerlich waren die Aktionen, das gute Stück wieder zu bekommen.

Schadenfreude ist nie gut, ich weiß. Das habe ich jetzt wieder zu spüren bekommen. Am Wochenende habe ich nämlich nicht meinen Hochzeits-, dafür aber den Verlobungsring verloren.

Eine dumme Sache. Eigentlich nehme ich den so gut wie nie ab. In den 17 Jahren, die ich ihn jetzt trage, gehört er zu mir wie meine blonden Haare oder meine blauen Augen. Am Wochenende nun habe ich Stollen oder – wie man in Sömmerda sagt – „Schittchen“ gebacken. Das hat in unserer Familie Tradition, schließlich soll er zum 1. Advent das erste Mal angeschnitten werden. Damit sich die Sache lohnt, habe ich gleich Teig für zwei Schittchen zusammengestellt. Um die gewaltige Masse ordentlich kneten zu können, musste der Ring ab. Und nun habe ich den Salat. An der Stelle, wo ich ihn abgelegt hatte, lag er nicht mehr.

Die Tische und den Fußboden habe ich daraufhin abgesucht, genauso den Müllsack, hätte ja sein können. Nichts. Eine Vermutungen habe ich noch. Ich hoffe jetzt einfach mal darauf, dass die Sache beim Schittchen-Essen doch noch ein gutes Ende nimmt.