Hohe Schrecke: "Die Auflagen nehmen mir die Luft zum Atmen"

Burgwenden. "Die Arbeitsbelastung wird zunehmen", ist Ullrich Keil überzeugt. Der Landwirt aus Kölleda, der seit 2014 eine Ackerfläche von 180 Hektar im Haupterwerb bewirtschaftet, kann der durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ins Auge gefassten Neuausweisung des Naturschutzgebietes "Hohe Schrecke" nichts Gutes abgewinnen.

"Durch die Umstrukturierungen müsste ich Arbeitsabläufe anpassen. Das bedeutet viel Aufwand. Ganz zu schweigen von der erhöhten Bürokratie", so der 41-Jährige. Nachteile sieht er noch mehr und führt den Wertverlust der Ackerböden als ein Beispiel an. Durch das in der Rechtsverordnung aufgelegte Kalkungsverbot sieht er sogar seine Existenz bedroht. "Durch das Verbot werden sich auf den von mir bewirtschafteten Flächen ganz andere Pflanzen entwickeln und ich kann nicht eingreifen. Das wird sich unweigerlich auf meine Einkommenssituation auswirken. Diese Auflagen nehmen mir die Luft zum Atmen", ist Ullrich Keil sicher.

Dass der Kölledaer mit seinen Befürchtungen nicht allein ist, berichtet Martin Hirschmann, Regionalreferent im Thüringer Bauernverband. Wie er sagt, befinden sich 1700 Hektar landwirtschaftliche Fläche direkt im künftigen Schutzgebiet. Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz als obere Naturschutzbehörde will den zwischen Heldrungen im Nordwesten und Bachra im Südwesten liegenden Höhenzug aus Hoher Schrecke, Finne und Beichlinger Schmücke unter der Bezeichnung "Hohe Schrecke" als Naturschutzgebiet ausweisen.

"Flächenmäßig sind 20 Betriebe von der Neuausweisung betroffen. Hinzu kommen noch weitere Betriebe, die an das Gebiet angrenzen", erklärt er. Den Nutzen der Neuausweisung kann er nicht erkennen. "Geprüft werden muss, ob eine solche Maßnahme geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist. Schon bei der zweiten Stufe habe ich massive Probleme", sagt Hirschmann. Seiner Meinung nach ist die Begründung für die Neuausweisung "extrem schlecht". "Eine Gefährdung ist nicht geklärt. Wo ist der Schutzfaktor?", fragt er und verweist auf die in der Verordnung genannten Schutztierarten. "Die lassen sich in jedem Wald in Nordthüringen finden."

Vielmehr sieht er in der Neuausweisung des Naturschutzgebietes die Bildung des Biosphärenreservats Südharz/Kyffhäuser/Hohe Schrecke durch die Hintertür. "Bislang war das am Widerstand der Bevölkerung gescheitert", so Hirschmann.

Eine Stellungnahme des Bauernverbandes hat er bereits an das Landesamt geschickt. Als einen "ersten Anfang" bezeichnet er die Fristverlängerung für die Auslegung der Rechtsverordnung. Ursprünglich sollten die Unterlagen den Trägern öffentlicher Belange und den Kommunen bis zum 18. Dezember zur Einsicht vorliegen. Jetzt hat die Behörde den 15. Januar als neue Frist gesetzt. Für Martin Hirschmann ist dies noch immer zu kurz.

Unterstützen wolle der Thüringer Bauernverband die einzelnen Betriebe, sich in der Anhörung einzubringen. In Kontakt stehe man auch mit Partnerverbänden, um auch dort das Bewusstsein für das Thema zu wecken.

Kritik üben Ullrich Keil und Martin Hirschmann auch an der Verfahrensweise der Vermittlung über das Internet. "Nur über Mundpropaganda habe ich vom Ansinnen des Landesamtes erfahren. Da ich auch Jagdvorsteher bin, bin ich von mehreren Seiten angesprochen worden", berichtet Keil.