Hoher Geburtstag in Büchel: Mit 100 will sie Walzer tanzen

Büchel. Charlotte Weiße aus dem Landkreis Sömmerda feierte am Sonntag ihren 99. Geburtstag. Sie ist lebensfroh, liebt ihre Familie und Katze Rosi.

Rüschchen-Bluse, Jacke und Hose lagen schon einige Tage bereit, der Rolli-Transport war bestellt und die Vorfreude groß. Am Sonntag feierte Charlotte Weiße aus Büchel ihren 99. Geburtstag.

Verbracht hat die Seniorin ihren hohen Schnapszahl-Ehrentag mit ihren Kindern und der Familie. Zum Mittagessen ging es nach Kölleda, in jene Gaststätte, die ihre Tochter Petra Tahonyi-Weiße bis 2019 führte. Damals hieß sie „Zum Paradies“, jetzt wird hier griechisches Essen serviert. Die Jubilarin entschied sich für Schnitzel mit Ananas überbacken. Charlotte Weiße, geborene Kleinbauer, stammt aus dem Sudetenland. Dort hatte sie geheiratet und 1945 ihren ersten Sohn Rüdiger bekommen. Im gleichen Jahr wurde sie evakuiert und kam zunächst nach Riesa, erzählt ihre Tochter. Zur dortigen Familie Lehmann, bei der sie wohnte, pflegt sie noch heute Kontakt.

Der Aufenthalt der jungen Charlotte in Riesa indes hatte nur ein halbes Jahr gedauert, dann ging es weiter nach Heldrungen und von dort zu einem Bauernhof in Büchel. Ihr Mann blieb im Sudetenland, die Ehe ging auseinander. In Büchel verliebte sich Charlotte neu, 1949 wurde Sohn Jürgen und 1956 Tochter Petra geboren. Zeitlebens blieb Charlotte Weiße in Büchel, arbeitete in der Landwirtschaft.

Inzwischen hat sie vier Enkel und zwei Urenkel. Die Söhne wohnen in Büchel und Kölleda und kommen sie regelmäßig besuchen, berichtet Petra Tahonyi-Weiße. Sie selbst wohnt im Nachbarhaus und pflegt ihre Mutter mit Unterstützung von zwei Freundinnen. Vater Helmut ist vor elf Jahren gestorben.

In jungen Jahren hat Charlotte Weiße gern geschneidert, nähte vielen Leuten Kleider und Blusen. Heute sind ihre Augen und ihr Gehör schlechter geworden, auch laufen kann sie nicht mehr allein. Doch sie ist lebensfroh und sagt: „Mir fehlt nichts.“

Jeden Nachmittag freut sie sich auf Enkel Oliver, den Sohn ihrer Tochter, der dann von der Stiftung Finneck nach Hause gebracht wird. Weil er wegen einer Behinderung Betreuung braucht, hatte sich Charlotte Weiße um ihn gekümmert, während ihre Tochter die Gaststätte führte. Jetzt schaut sie gern zu, wenn der 41-Jährige puzzelt.

Und dann sind da noch der Hund Benchy und die Katze Rosi, die Charlotte Weiße sehr mag. In der Küche an ihrem Lieblingsplatz oder im Sommer im Hof nimmt sie Rosi gern auf den Schoß für eine Streicheleinheit. Am Sonntag bekam sie ganz passend eine Torte mit Katzenmotiv geschenkt.

Wenn sie 100 werde, wolle sie groß feiern, plant Charlotte Weiße und sagt: „Dann tanze ich mit meinem Enkel Walzer!“