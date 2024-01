Holzspielzeug in Großneuhausen

Großneuhausen. Ein besonderes „Weihnachtsgeschenk“ (allerdings nicht kostenlos) erhielt noch vor den Feiertagen die Gemeinde Großneuhausen. Die Firma Spielart aus Laucha hat die schon länger avisierten Holzspielzeuge wie etwa dieses Pferdchen geliefert und montiert und war mit Fundamentarbeiten zwei Tage vor Ort. Drei Schaukästen zu den Themen Streuobstwiese, Blühwiese und Wald wurden wiederum von der Gemeinde aufgestellt, finanziert wurden sie durch den Förderverein Kita Pusteblume. Die Gesamtkosten in Höhe von 25.000 Euro (davon über 18.000 Euro Fördermittel) konnten in letzter Minute noch termingerecht abgerechnet werden, freut sich Bürgermeister Torsten Köther. Nach Planierarbeiten und Gras-Ansaat werden die Spielgeräte ab kommenden Frühjahr nutzbar sein. In diesem Jahr kommt auch der Spielplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus in die Kur, so die Pläne.