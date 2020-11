Bambina, Trudie, Puppi und Naomi heißen die Mitglieder dieser Kurzhaar-Zwergdackel-Gang. Die Vierbeiner zeigen sich beim Fotoshooting in Sömmerdas Stadtpark von ihrer süßen Seite. Wer von ihnen wohl der satzungsmäßig günstigere erste Hund ist?

Rastenberg. Stadt im Kreis Sömmerda passt ihre Regelungen an und rechnet mit Mehreinnahmen von 5750 Euro durch Bello und Hasso.

Hundesteuer: Neue Satzung nach 27 Jahren in Rastenberg

Nach 27 Jahren – und also mehr als zwei Hundeleben, wenn man von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von zehn bis 13 Jahren ausgeht – hat sich die Stadt Rastenberg mit ihren Ortsteilen Bachra, Schafau, Roldisleben und Rothenberga jetzt eine neue Hundesteuersatzung gegeben. Der Vorgänger stammte von 1993 und fiel auf den ersten Blick in seinen Festlegungen durch die krummen Zahlen auf. Festgelegt waren darin als Steuer für den ersten Hund 20,45 Euro pro Jahr sowie für jeden weiteren 25,56 Euro. Was auch immer die Kommastellen begründete: Die neue Satzung kennt sie nicht. Sie hält es mit glatten Summen.